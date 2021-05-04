В эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» с главврачом 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрием Шевцовым обсудили события прошлого года, когда некоторые медики были втянуты в протестное движение.
Руководитель высказался о тех сотрудниках, публиковавших провокационные материалы в сети:
– Как председатель Белорусской ассоциации врачей, я говорю, что такого сотрудника нельзя причислять к представителям медицинской общественности. Я не понимаю тех, кто в первую волну были в составе бригад и работали в опасной зоне, а после 9 августа их как будто подменили, – поделился мнением он.
Руководитель добавил, что спустя полгода в СМИ появилась достоверная информация, все мифы развенчались.
– Пришел момент, когда люди поняли цену профессии врача. Конечно, многим было выгодно втянуть в политические баталии работников медицины, – высказался специалист.
Дмитрий Шевцов также прокомментировал неумолкающие обсуждения, возникшие на фоне вакцинации от COVID-19:
– Конечно, Россия – это страна, которая имеет большой вес. Особенно на политической карте мира. Поэтому многие страны были не рады тому, что РФ выпустила свою вакцину «Cпутник V» первыми. Поэтому и появляются слухи о неэффективности препарата. Это делается с целью устранить конкурента, чтобы занять выгодное место на рынке сбыта. Но препарат показал свою эффективность. Люди должны понять, что политические амбиции нельзя ставить выше человеческой жизни, – заключил он.
Опубликовано:
536
Шевцов: люди поняли ценность профессии врача
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: