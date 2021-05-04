Шевцов: люди поняли ценность профессии врача

Руководитель высказался о тех сотрудниках, публиковавших провокационные материалы в сети:– поделился мнением он.Руководитель добавил, что спустя полгода в СМИ появилась достоверная информация, все мифы развенчались.высказался специалист.Дмитрий Шевцов также прокомментировал неумолкающие обсуждения, возникшие на фоне вакцинации от COVID-19:– заключил он.