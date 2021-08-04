Шевцов: люди, призывающие МВФ не предоставлять Беларуси заем, не думают о своих семьях и друзьях, которые тут живут

Такую мысль главный врач 1-й клинической больницы г. Минска Дмитрий Шевцов высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что сейчас некоторые представители оппозиции за рубежом призывают запретить Международному валютному фонду (МВФ) выделять Беларуси деньги для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Журналист поинтересовался у эксперта, как тот оценивает подобные призывы.
– Одним словом – абсурд. Абсурд и несостоятельность прежде всего мозговой деятельности, – заявил Дмитрий Шевцов. – Во-первых, если эти призывы звучат из уст обычных людей, можно понять: они просто глупые. Если это говорят люди, которые называют себя политиками, экономистами, – это просто караул, катастрофа. Надо быть глупым, чтобы не понимать: деньги банком выделяются под определенный процент. Мы же не сказали: «Дайте нам 50 миллионов на развитие, вот прайс-лист». Этому предшествует очень долгий процесс выяснения факторов, возможностей освоения данной суммы денег, возврата и процентов в том числе. И эти деньги должны работать: если банк их не предоставляет, значит, он терпит убытки, потому что [его работники] уже посчитали не только [размер] прибыли, но и куда она пойдет. Это нормальная ритмичная работа любого учреждения. В данном случае [призывы оппозиционеров звучат], конечно, как минимум абсурдно, потому что они тем самым рубят сук, на котором сидят.
Гость программы добавил:
– Во-вторых, мы выживем без этих денег, ничего не случится с системой здравоохранения. Найдем деньги внутри страны и в других займах для того, чтобы дальше развиваться. Другой вопрос в том, что мы не просим их на что-то непонятное. Речь о совершенствовании первичной медицинской помощи и о других проектах. Это очень важно, потому что во главу угла всегда ставятся две константы: качество и доступность оказания медпомощи.
– Люди, говорящие [МВФ], мол, давайте не будем предоставлять Беларуси заем, не думают о своих семьях и друзьях, которые здесь живут. Не думают о том, что тем потом понадобится обратиться в государственную систему здравоохранения, дабы спасти свою жизнь, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.