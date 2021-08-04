Шевцов: люди, призывающие МВФ не предоставлять Беларуси заем, не думают о своих семьях и друзьях, которые тут живут

Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что сейчас некоторые представители оппозиции за рубежом призывают запретить Международному валютному фонду (МВФ) выделять Беларуси деньги для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Журналист поинтересовался у эксперта, как тот оценивает подобные призывы.– заявил Дмитрий Шевцов. –Гость программы добавил:резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.