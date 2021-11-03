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  2. Шевцов: к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств могут призывать психически нездоровые люди

Шевцов: к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств могут призывать психически нездоровые люди

Из-за санкций Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.


Гость студии подчеркнул, что благодаря официальным страницам ведомства белорусы узнают правдивую и достоверную информацию по резонансным вопросам.

Призывать к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств, как сказал Шевцов, могут психически нездоровые люди. Он считает, что за такие решения следует призывать к ответу, используя возможности Министерства иностранных дел и других организаций, в том числе и общественных. 

– Кто будет следующим, предугадать сложно.  Это лотерея для создания шумного медиаповода, – пояснил он.
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Фото: Михалевич Диана
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