Шевцов: к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств могут призывать психически нездоровые люди

Гость студии подчеркнул, что благодаря официальным страницам ведомства белорусы узнают правдивую и достоверную информацию по резонансным вопросам.Призывать к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств, как сказал Шевцов, могут психически нездоровые люди. Он считает, что за такие решения следует призывать к ответу, используя возможности Министерства иностранных дел и других организаций, в том числе и общественных.– пояснил он.