Шевцов: к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств могут призывать психически нездоровые люди

Из-за санкций Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Гость студии подчеркнул, что благодаря официальным страницам ведомства белорусы узнают правдивую и достоверную информацию по резонансным вопросам.
Призывать к блокировке аккаунтов правоохранительных ведомств, как сказал Шевцов, могут психически нездоровые люди. Он считает, что за такие решения следует призывать к ответу, используя возможности Министерства иностранных дел и других организаций, в том числе и общественных.
– Кто будет следующим, предугадать сложно. Это лотерея для создания шумного медиаповода, – пояснил он.