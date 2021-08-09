Шевцов: испытания, которые выпали на долю белорусов, – это расплата за 26 лет спокойной жизни

считает врач.Дмитрий Шевцов отметил, что за этот период выросло целое поколение, которое жило в нормальной, стабильной, самодостаточной стране и не видело никаких потрясений. По мнению медика, веяние интернета, откуда транслировались призывы к митингам, может даже подготовленного человека свести с ума и направить не в то русло, не говоря уже об обычном потребителе интернет-услуг.(события 2020 года. – Прим. ред.)подчеркнул Дмитрий Шевцов.