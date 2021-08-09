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  2. Шевцов: испытания, которые выпали на долю белорусов, – это расплата за 26 лет спокойной жизни

Шевцов: испытания, которые выпали на долю белорусов, – это расплата за 26 лет спокойной жизни

Такую точку зрения высказал в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» главный врач 1-й клинической больницы г. Минска Дмитрий Шевцов. 


–2020-й  – очень тяжелый год, полный различных катаклизмов, начиная от коронавирусных явлений и заканчивая протестными явлениями. Очень большие испытания выпали на долю многих стран, но белорусам досталось по полной программе. Это расплата за 26 лет спокойной жизни, – считает врач.

Дмитрий Шевцов отметил, что за этот период выросло целое поколение, которое жило в нормальной, стабильной, самодостаточной стране и не видело никаких потрясений. По мнению медика, веяние интернета, откуда транслировались призывы к митингам, может даже подготовленного человека свести с ума и направить не в то русло, не говоря уже об обычном потребителе интернет-услуг. 

– Но это (события 2020 года. – Прим. ред.) помогло белорусам понять, посмотреть по сторонам, переориентироваться, оценить «Кто я» и «Какое место здесь и сейчас я занимаю в этой стране». Выбрать: «Я хочу жить в этой стране, защищать ее интересы» или «Уехать и остаться никем в истории государства, а также памяти своих родных и близких». Этот выбор очень важен. Это самоочищение, и мы очистились от того шлака, который мешал нам нормально расправить наши крылья для того, чтобы лететь дальше, – подчеркнул Дмитрий Шевцов. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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