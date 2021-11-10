Шевцов: более 20 миллионов афганцев – на грани голода

Такую цифру в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» привел политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
– В Афганистане примерно 40 миллионов населения. И по оценкам ООН, более 20 миллионов сегодня недоедают. Это осень. Они не посеялись. У них была смена власти. Зимой и весной им светит страшный голод. И это ясно и публично артикулируется всеми, кто занят этой страной. Более 20 миллионов афганцев – на грани голода.
Рассуждая о том, как можно было бы спасти этих людей от голода, эксперт отметил, что самый простой путь, который позволил бы отчасти решить проблему, – это покупка необходимого хотя бы на полгода-год продовольствия за границей. Но как это сделать? «Завезти – это значит где-то купить. И при этом их средства, более 10 миллиардов евро, которые лежали на счетах предыдущего правительства в западных банках, заблокированы. Деньги, которые позволили бы смикшировать проблему голода, есть. Но талибам не дают эти деньги использовать. Поэтому сегодня мы имеем отчасти естественный голод в третьем мире, но в основном голод рукотворный. Этот голод, который над ними навис, чреват дальше огромным политическим кризисом», – резюмировал аналитик.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.