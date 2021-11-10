Шевцов: более 20 миллионов афганцев – на грани голода

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Рассуждая о том, как можно было бы спасти этих людей от голода, эксперт отметил, что самый простой путь, который позволил бы отчасти решить проблему, – это покупка необходимого хотя бы на полгода-год продовольствия за границей. Но как это сделать?, – резюмировал аналитик.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.