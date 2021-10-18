Шевцов: Беларусь готова к пятой, шестой и всем последующим волнам пандемии коронавируса

Об этом Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, главврач 1-й ГКБ Минска, заявил в эфире телеканала СТВ.
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– Беларусь готова к пятой, шестой и всем последующим волнам пандемии коронавируса, сколько бы их ни было. Конечно, хочется, чтобы их было как можно меньше. Медицина готова давно: мы выработали подходы, не шарахаемся при выработке тех или иных стратегий в тактике лечения. Все уже отработано. Государственный аппарат тоже готов. Медики обеспечены всем необходимым: ультрасовременные медикаменты, оборудование на передовом уровне. Поэтому, в принципе, проблем нет, – сказал Дмитрий Шевцов.
Затронув тему работы общественных объединений по информированию населения по борьбе с инфекцией, Дмитрий Шевцов рассказал о деятельности альянса, в который входят Белорусский союз женщин, Красный Крест, профсоюзы, БРСМ и «Белая Русь»:
– Мы уже три недели работаем вместе для того, чтобы сделать свой вклад в профилактику, призыв людей вакцинироваться, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Раздаем необходимую печатную продукцию, дабы еще раз напомнить людям о том, что необходимо выполнять элементарные требования – привиться и носить маски.
Ведущий СТВ отметил: полтора года назад ходили разговоры о том, что власти и медики выработали неправильный путь борьбы с вирусом. Изначально наблюдалась волна негатива, что надо поступать, как в Европе, уходить на карантин и останавливать производство. Сейчас все иначе: те же люди, которые тогда говорили о том, что нужно закрыться, проповедуют иную точку зрения.
– Это были те люди, которые действуют по принципу «Баба-яга против»: в какие бы условия их ни погрузили, они все равно будут не согласны, – считает Дмитрий Шевцов. – Другой вопрос в том, что есть граждане с лабильной психикой, которые охотно верят каким-то фейковым новостям. С моей точки зрения, люди, которые вбрасывают в сеть заведомо ложные статьи, выдают себя за псевдоученых или врачей, должны привлекаться к какой-то ответственности, порицаться.