Шевцов: Беларусь готова к пятой, шестой и всем последующим волнам пандемии коронавируса

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– сказал Дмитрий Шевцов.Затронув тему работы общественных объединений по информированию населения по борьбе с инфекцией, Дмитрий Шевцов рассказал о деятельности альянса, в который входят Белорусский союз женщин, Красный Крест, профсоюзы, БРСМ и «Белая Русь»:Ведущий СТВ отметил: полтора года назад ходили разговоры о том, что власти и медики выработали неправильный путь борьбы с вирусом. Изначально наблюдалась волна негатива, что надо поступать, как в Европе, уходить на карантин и останавливать производство. Сейчас все иначе: те же люди, которые тогда говорили о том, что нужно закрыться, проповедуют иную точку зрения.считает Дмитрий Шевцов. –