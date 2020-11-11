Шестиклассница из Бреста угрожала детям игрушечным пистолетом

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В начале ноября четверо горожан сообщили в милиции о совершении противоправных действий в отношении их детей. Обеспокоенные родители рассказывали, что молодая девушка под угрозой пистолета уводила ребят в парк – там она укладывала их на землю, закрывала рот ладонью и била.В результате оперативно-поисковых мероприятий вечером 10 ноября на улице Орловской сыщики задержали 11-летнюю девочку, когда она вела очередного ребенка в парк. Для своих целей девочка использовала игрушечный пистолет.Школьница пояснила: на потерпевших она нападала ради популярности. Ее действия должны были стать основой роликов и сделать ее популярной в социальных сетях. Но ее знакомый от должности оператора отказался.Известно, что шестиклассница воспитывается в неполной семье и периодически конфликтует с мамой. В отношении женщины будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой проведут индивидуальную профилактическую работу.Видео УВД Брестского облисполкома