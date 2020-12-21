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Шестеро погибли на водоемах Беларуси всего за неделю

Всего за неделю шестеро утонули на водоемах, большинство – при подледной рыбалке. Особенно дикий случай – в Полоцком районе на озере Щаты, где одновременно ушли под лед 72-летний отец и его 40-летний сын. 


Житель деревни Туржец-1 Михаил Пашкевич, которая как раз находится на берегу озера Щаты, о трагедии слышал, но не может скрыть удивления:

– Как они решились выйти на этот лед? Не лед, а одно название! Конечно, озеро мелкое и замерзает раньше других, потому и у рыбаков популярно. Мы пробовали с берега на днях рыбачить, не клюет. Был бы мороз градусов 10–15, тогда можно было рискнуть. Но пока – ни-ни. Хотя в этом году даже речка между озерами покрылась тонкой корочкой льда, чего не припомню при таких температурах. Вода сильно упала, потому и замерзает раньше. Но человека пока тонкий покров не выдержит.

Еще один сельчанин, Сергей Федорович, пояснил, что озеро коварно тем, что в нем много теплых ключей. Они подмывают лед, так и появляются в неожиданных местах полыньи. Утонувшие, жители Полоцка и Новополоцка, попытались рыбачить в так называемом «гнилом углу» Щат, куда местные стараются не заходить . 

За последнюю неделю двое утонули в водоемах Брестской области: 45-летний мужчина в озере Соя в Бресте и 62-летний в карьере вблизи деревни Грушка Малоритского района. Последней стала подледная рыбалка для 76-летнего сельчанина на озере Кагальное в черте города Глубокое – домой уже не вернулся. В Зельвенском районе вблизи агрогородка Каролино утонул 66-летний рыбак. На прошлой неделе также нашли тело 54-летнего сельчанина в реке Нарочанке (пока нет в сводке ОСВОД, так как не установлена причина смерти). В этом году 19 человек погибли, оказавшись на непрочном льду, подытожила специалист Республиканского ОСВОД Люция Гуськова. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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