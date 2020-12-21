Шестеро погибли на водоемах Беларуси всего за неделю

Житель деревни Туржец-1 Михаил Пашкевич, которая как раз находится на берегу озера Щаты, о трагедии слышал, но не может скрыть удивления:Еще один сельчанин, Сергей Федорович, пояснил, что озеро коварно тем, что в нем много теплых ключей. Они подмывают лед, так и появляются в неожиданных местах полыньи. Утонувшие, жители Полоцка и Новополоцка, попытались рыбачить в так называемом «гнилом углу» Щат, куда местные стараются не заходить .За последнюю неделю двое утонули в водоемах Брестской области: 45-летний мужчина в озере Соя в Бресте и 62-летний в карьере вблизи деревни Грушка Малоритского района. Последней стала подледная рыбалка для 76-летнего сельчанина на озере Кагальное в черте города Глубокое – домой уже не вернулся. В Зельвенском районе вблизи агрогородка Каролино утонул 66-летний рыбак. На прошлой неделе также нашли тело 54-летнего сельчанина в реке Нарочанке (пока нет в сводке ОСВОД, так как не установлена причина смерти). В этом году 19 человек погибли, оказавшись на непрочном льду, подытожила специалист Республиканского ОСВОД Люция Гуськова.