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Шесть региональных электронных ярмарок вакансий пройдут в Беларуси 17 декабря

Электронные ярмарки вакансий пройдут 17 декабря в шести регионах Беларуси на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by. Они предназначены для жителей Могилевского, Костюковичского, Ивановского, Слонимского районов, городов Шклова и Минска.


Электронная ярмарка вакансий Могилевского района для молодежи пройдет с 10:00 до 12:00. Ее целевая аудитория – соискатели в возрасте до 31 года. Свои вакансии представят ЗАО «Серволюкс Агро» (предприятию требуются изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, машинист моечных машин, обработчик птицы, оператор птицефабрик и механизированных ферм, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-сантехник, электромонтер охранно-пожарной сигнализации), МУКП «Жилкомхоз» (сюда приглашают главного бухгалтера, инженера по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики, инженера-энергетика, мастеров, машиниста котельной, слесарей, электромонтеров – всего 18 вакансий) и Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского.

В Шклове электронная ярмарка вакансий также предназначена для молодежи. Она пройдет с 10:00 до 12:00, а участие в ней примут четыре организации – РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Амкодор-Шклов» и ОАО «Минскремстрой» – всего будет предложено более 300 рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий для молодежи Костюковичского района пройдет с 10:00 до 12:00, в мероприятии примут участие две организации райцентра – ОАО «Белорусский цементный завод» (28 вакансий) и ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (16 вакансий), к ним присоединится ОАО «Минскремстрой».

В электронной ярмарке вакансий Ивановского района, которая пройдет с10:00 до 12:00, намерены участвовать УП «ПМК-12», ОАО «Заря-Агро», ОАО «Псыщево Агро», Ивановская центральная районная больница, УП «Ляховичское-Агро», Ивановское ЖКХ, Ивановское райпо, Центральная районная библиотека им. Ф .И. Панферова и ОАО «Бакуново».

В Слонимском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 11:00. Ее участники – ООО «ВремяСтрой» (требуются мастер, прораб, энергетик), Слонимская центральная районная больница (24 вакансии – нужны врач-специалист, фельдшер, фельдшер-лаборант), Слонимское ГУП ЖКХ (приглашает инженера, машиниста автогрейдера, слесаря-сантехника), ОАО «Слонимская камвольно-прядильная  фабрика» (39 вакансий) и ОАО «Минскремстрой».

Наконец, в Минске в электронной ярмарке вакансий (время проведения — с 10:00 до 12:00) примут участие восемь организаций: ГП «Минсктранс» (два филиала), ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Минскремстрой», РУП «Белмедпрепараты» и УП «Минскводоканал». Соискателям будет предложено более 600 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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