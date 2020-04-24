Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку

, — сказал Игорь Петришенко. Антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате перенесенной инфекции, помогают справляться с заболеванием другим пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой и среднетяжелой форме.Глава государства 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подчеркнул, что люди, которые переболели этой болезнью, могут помочь в лечении других., — сказал Президент.По словам Игоря Петришенко, это абсолютно здоровые люди, им дважды надо сказать спасибо: за то, что справились с болезнью, и за то, что по своей инициативе пришли сдать плазму, чтобы помочь другим.На сегодня выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19. Как отметил заместитель Премьер-министра, многие из них являются потенциальными донорами плазмы и могут оказать содействие в скорейшем выздоровлении тех пациентов, которые в ней нуждаются.В Беларуси функционирует целостная система донорства, страна полностью удовлетворяет свои потребности в крови и ее компонентах. Идет постоянное оснащение лабораторий.