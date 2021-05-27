В Китае в результате аварии на угольной шахте заблокированы 6 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Фото: Синьхуа
Авария произошла 26 мая около 23:00 на угольной шахте в уезде Вэйшань на территории города Цзинин. Шесть горняков оказались под завалом в результате смещения горной породы и обрушения потолка в угольной шахте.
О состоянии шахтеров пока неизвестно.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Причина обрушения шахты выясняется, ведется расследование.
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Шесть горняков оказались под завалами в шахте в Китае
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