Шесть электронных ярмарок вакансий пройдут 30 апреля в Беларуси

Шесть региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 30 апреля на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.
Электронная ярмарка вакансий Миорского района пройдет с 10:00 до 13:00. Ее участниками станут Дисненский лесхоз (требуются вальщик леса, мастер леса, мастер на лесосеках, помощник лесничего, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса) и детский санаторий «Росинка», приглашающий на работу библиотекаря, водителя автомобиля, врача-специалиста, инструктора по лечебной физкультуре, медицинскую сестру, музыкального руководителя, педагога-организатора и тракториста.
В электорнной ярмарке вакансий Шарковщинского района с 10:00 до 11:00 возможности для трудоустройства предоставят ГП «Шарковщинская передвижная механизированная колонна – 68» (приглашает водителя автомобиля, каменщика, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора, прораба и др.), Александровский психоневрологический дом-интернат (требуются врач-специалист, инженер по охране труда, кухонный рабочий, повар, санитар) и Шарковщинская центральная районная больница с вакансиями врача-специалиста, техника-энергетика и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Единственный участник электронной ярмарки вакансий Поставского района (пройдет с 10:00 до 11:00) – местная центральная районная больница. Медучреждению требуются врач-специалист, медсестра, психолог, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант.
С 10:00 до 12:00 будет проходить электронная ярмарка вакансий Полоцкого района. Ее участники – Полоцкая центральная городская больница (76 вакансий), Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района (33 вакансии), ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (42 вакансии), ОАО «Полоцк-торг» (2 вакансии) и ГП «Полоцкая мелиорация» (18 вакансий).
Электронная ярмарка вакансий Воложинского района состоится с 11:00 до 13:00. Соискатели смогут познакомиться с предложениями по трудоустройству от Воложинской центральной районной больнице (требуются врач-специалист, инженер-электрик, инженер-электроник, медсестра, рентгенолаборант, санитар, фельдшер-лаборант, швея) и ОАО «Воложинская райагропромтехника» с вакансиями инженера-технолога, инженера-электроника, машиниста холодильных установок, наладчика оборудования в производстве изделий из пластмасс, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, электрогазосварщика и др.
Наконец, с 11:00 до 12:00 состоится электронная ярмарка вакансий Речицкого района с участием ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев» и КУП «Речицкий райжилкомхоз».
Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Фото: БЕЛТА
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Шесть электронных ярмарок вакансий пройдут 30 апреля в Беларуси
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