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Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии

Минимум шесть человек были ранены, еще 11 пропали без вести после падения военного вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии, пишет ТАСС

Колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter:

"Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту (юго-восточный департамент Ваупес - прим. ред.), где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого были 17 военнослужащих". 

Шесть человек удалось спасти. Их досавят в Боготу, чтобы оказать медицинскую помощь. Все усилия теперь направлены на поиск и спасение 11 военнослужащих, которые пропали после авиакатастрофы.

Министр отметил, что причины падения вертолета уже расследуются.

Ранее представители вооруженных сил информировали, что утром 21 июля утратили связь с вертолетом.
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