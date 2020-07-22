Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии

Колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter:Шесть человек удалось спасти. Их досавят в Боготу, чтобы оказать медицинскую помощь. Все усилия теперь направлены на поиск и спасение 11 военнослужащих, которые пропали после авиакатастрофы.Министр отметил, что причины падения вертолета уже расследуются.Ранее представители вооруженных сил информировали, что утром 21 июля утратили связь с вертолетом.