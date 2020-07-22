Минимум шесть человек были ранены, еще 11 пропали без вести после падения военного вертолета Black Hawk на юго-востоке Колумбии, пишет ТАСС.
Колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter:
"Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту (юго-восточный департамент Ваупес - прим. ред.), где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого были 17 военнослужащих".
Шесть человек удалось спасти. Их досавят в Боготу, чтобы оказать медицинскую помощь. Все усилия теперь направлены на поиск и спасение 11 военнослужащих, которые пропали после авиакатастрофы.
Министр отметил, что причины падения вертолета уже расследуются.
Ранее представители вооруженных сил информировали, что утром 21 июля утратили связь с вертолетом.
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Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии
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