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  2. Шесть человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

Шесть человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

Как минимум шесть человек пострадали в результате того, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в новозеландском Окленде, пишет The New Zealand Herald.

По информации издания, трое пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии. Состояние одного человека считается серьезным. А еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Известно, что прибывшие на место инцидента полицейские открыли огонь по мужчине, который напал с ножом на посетителей супермаркета. Нападавший умер на месте. 

Идет расследование.
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