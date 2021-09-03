Шесть человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

По информации издания, трое пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии. Состояние одного человека считается серьезным. А еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.Известно, что прибывшие на место инцидента полицейские открыли огонь по мужчине, который напал с ножом на посетителей супермаркета. Нападавший умер на месте.Идет расследование.