Шесть человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

Как минимум шесть человек пострадали в результате того, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в новозеландском Окленде, пишет The New Zealand Herald.
По информации издания, трое пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии. Состояние одного человека считается серьезным. А еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.
Известно, что прибывшие на место инцидента полицейские открыли огонь по мужчине, который напал с ножом на посетителей супермаркета. Нападавший умер на месте.
Идет расследование.