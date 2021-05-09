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  2. Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые

Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые

На главной площади Витебска – площади Победы – жители областного центра собрались, чтобы отметить 76-ю годовщину Дня Победы, а также День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.


Праздничным шествием с цветами, флагами, портретами воинов-освободителей прошли представители трудовых коллективов, школьники, военнослужащие, семьи от площади Ленина к площади Победы. Здесь состоялся митинг, на котором выступил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:

Сегодня мы отмечаем один из самых великих и священных праздников нашего Отечества  – День Победы. 76 лет назад эта дата стала точкой отсчета новой истории страны – мирной и созидательной. 


С годами все более очевидным становится значение подвига советского народа. Он добыт на фронтах и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, в мрачных застенках гетто и концлагерях.

В традициях нашего народа достойно хранить память о прошлом: трудиться над возрождением святынь и восстановлением имен всех, кто жизнью заплатил за спокойное будущее. В местах былых сражений постоянно ведутся поисковые работы. За последние пять лет при замене и установке новых мемориальных плит нанесено свыше 63 тысяч фамилий погибших воинов, при этом треть из них – впервые.


Минутой молчания почтили всех, кто ценой своей жизни добыл нам Победу, благодаря которой мы сегодня живем в независимой стране.

Нынешнее поколение молодежи знает о войне, которая унесла 27 миллионов жизней, только из фильмов, книг и воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. В Витебской области осталось 450 ветеранов Великой Отечественной войны. Самым возрастным уже более 100 лет, а самым молодым – около 90. Последние свидетели – дети войны, малолетние узники.


Как больно нам сейчас слышать, что в Европе хотят забыть о подвигах нашего народа, который освобождал и их территории и государства, оскверняют память, уничтожая памятники. Мы, белорусский народ, не должны допустить повторения фашизма. Ведь в каждой нашей семье были родные, которые воевали и погибали. Только в единстве в борьбе за мир мы сможем сохранить мир, – убеждена председатель Октябрьской районной организации ОО «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма» Надежда Гракова.


Потомки тех, кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом и сокрушил фашизм, дадут отпор любому агрессору. Это заложено в характере нашего народа, который десятилетиями шел к независимости, защищая родную землю от порабощения. Такой путь отражен в главных символах нашей страны. Примечательно, что День Победы совпал с празднованием Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В слиянии этих дат – воплощение любви к Отечеству и ответственность за его судьбу, стремление к созидательному труду, желание жить в мире и согласии, – отметил Николай Шерстнев. 


Возложить цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» ежегодно приходит 9 Мая множество людей. Приходят не по приказу, а по зову сердца. Один из них – ветеран боевых действий в Афганистане Виктор Чакур:

Для меня День Победы – святой праздник. Мой дед воевал еще в гражданскую войну, отец – в Великую Отечественную, мама была в плену в Германии. Сам я воевал в Афганистане. Если бы не они, и нас бы не было.




















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Фото: Елена Алимова
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