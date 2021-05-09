Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые

Праздничным шествием с цветами, флагами, портретами воинов-освободителей прошли представители трудовых коллективов, школьники, военнослужащие, семьи от площади Ленина к площади Победы. Здесь состоялся митинг, на котором выступилС годами все более очевидным становится значение подвига советского народа. Он добыт на фронтах и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, в мрачных застенках гетто и концлагерях.В традициях нашего народа достойно хранить память о прошлом: трудиться над возрождением святынь и восстановлением имен всех, кто жизнью заплатил за спокойное будущее. В местах былых сражений постоянно ведутся поисковые работы. За последние пять лет при замене и установке новых мемориальных плит нанесено свыше 63 тысяч фамилий погибших воинов, при этом треть из них – впервые.Минутой молчания почтили всех, кто ценой своей жизни добыл нам Победу, благодаря которой мы сегодня живем в независимой стране.Нынешнее поколение молодежи знает о войне, которая унесла 27 миллионов жизней, только из фильмов, книг и воспоминаний ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. В Витебской области осталось 450 ветеранов Великой Отечественной войны. Самым возрастным уже более 100 лет, а самым молодым – около 90. Последние свидетели – дети войны, малолетние узники., – убеждена, – отметил Николай Шерстнев.Возложить цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» ежегодно приходит 9 Мая множество людей. Приходят не по приказу, а по зову сердца. Один из них –