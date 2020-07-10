Шерстнев поручил убрать зерновые в течение трех недель

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По словам Николая Шерстнева, в настоящее время на финишную прямую в области выходит кормозаготовительная кампания., – подчеркнул губернатор.Николай Шерстнев также акцентировал внимание на необходимости в этом году приступить к уборке зерновых для нужд животноводства на неделю раньше. В этой связи он поручил с особой ответственностью подойти к инвентаризации и подготовке к работе всех имеющихся плющилок., – убежден председатель облисполкома.