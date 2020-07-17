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  2. Шерстнев: льноводческая отрасль требует объединения усилий белорусских и российских экспертов

Шерстнев: льноводческая отрасль требует объединения усилий белорусских и российских экспертов

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили сегодня в Витебске состояние льноводческой отрасли и необходимость объединения усилий белорусских и российских экспертов в данной сфере, передает БЕЛТА.

На перспективах данной отрасли заострил внимание Николай Шерстнев. По его словам, в настоящее время во всем мире отмечается тренд на зеленую экономику и натуральные ткани.

– С учетом сохранившейся технологической и научной базы Беларуси и России следует объединить усилия в данной сфере. Эта тема нас волнует, мы видим перспективы и понимаем, что тоже многое упустили за последние годы, – подчеркнул губернатор Витебской области. – Вместе с тем в Беларуси Витебская область взяла на себя ношу восстановить льнозаводы, модернизировать их оборудование. Мы высеваем сейчас основной объем льна в стране. Наверняка построим еще один льнозавод. Готовы обсуждать все вопросы по этой теме и нацелены на результат.

Григорий Рапота напомнил, что несколько лет назад была подготовлена концепция совместной союзной программы по развитию льноводства. Однако впоследствии она не была утверждена министерствами финансов двух стран, так как носила инвестиционный характер.

– Мы можем вкладывать деньги только в инновационные проекты, – пояснил Григорий Рапота.

В этой связи госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что при разработке новых совместных проектов в данной сфере следует отталкиваться именно от инновационной составляющей, что позволит преодолеть барьер, препятствующий открытию финансирования.

Встреча в Витебском облисполкоме прошла в рамках мероприятий Дня Союзного государства на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

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