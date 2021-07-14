Шереметьево возобновит работу терминала С 23 июля

В сообщении аэропорта отмечается, что первым рейсы из терминала С начнет выполнять "Аэрофлот", рейсы будут переведены туда из терминала D. Остальные международные рейсы появятся в терминале с 24 июля.прокомментировали в пресс-службе Шереметьево.