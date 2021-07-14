В аэропорту Шереметьево с 23 июля снова заработает терминал С, который был законсервирован с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении аэропорта отмечается, что первым рейсы из терминала С начнет выполнять "Аэрофлот", рейсы будут переведены туда из терминала D. Остальные международные рейсы появятся в терминале с 24 июля.
– Начало полетов авиакомпании "Аэрофлот" из нового терминала С обусловлено возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов из-за возобновления и увеличения числа международных рейсов. Пассажирам, сотрудникам авиакомпании "Аэрофлот" в терминале С будут также обеспечены условия в рамках противоэпидемических требований Роспотребнадзора, – прокомментировали в пресс-службе Шереметьево.
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Шереметьево возобновит работу терминала С 23 июля
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