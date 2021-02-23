Шеф-повар показал простой способ нарезки лука от опытны кулинаров (Видео)

Многие используют в готовке лук, однако далеко не всем его нравится чистить. Профессиональный повар показала в TikTok простой и действенный лайфхак для этого.

По словам автора ролика, этой технике учат в первую очередь при подготовке шеф-поваров. Для начала девушка берет луковицу и отрезает верхушку. После этого лук разделают пополам и делают несколько продольных надрезов, не задевая корень.

Таким способ он не разваливается, а после того, как лук покрошили, кубики получаются гораздо лучше. Пользователи отметили способ шеф-повара и подтвердили простоту лайфхака, а также признались, что до этого все делали неправильно.

По материалам БЕЛТА