Щёткина о ситуации на белорусско-польской границе: это преступление века со стороны коллективного Запада

Кризис беженцев на границе руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щёткина назвала преступлением века со стороны коллективного Запада. Такой тезис она озвучила в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Это преступление века со стороны коллективного Запада и Польши. Когда вы находите что-то непонятное в других государствах и обвиняете, даже не побывав там, то вы просто не имеете права говорить о демократических процессах. Те, кто находятся по ту сторону границы, уже нарушили все права человека, – сказала Щёткина.
Она также подчеркнула, что любые действия Беларуси и России всегда будут оцениваться с позиции, максимально выгодной странам Запада. Понятия "справедливость", "солидарность" для толерантных режимов стали плавающими.