Щёкин: золотой век международного права закончился

В мире сейчас наблюдается верховенство права сильного, что не может не беспокоить. Это в эфире в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» отметил кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щёкин.
– Траурная процессия по международному праву затянулась, его нет, давайте уже забудем об этом. Теперь каждый выживает как может, – заявил гость студии. – Закончился золотой век международного права, длившийся 50–70 лет. И теперь право никакой роли не играет. Сейчас право сильного. У кого ядерное оружие, армия и у кого железные нервы. У нашей страны железные нервы, у России ядерное оружие. И только на этих принципах можно будет выжить в XXI веке, во всяком случае, в ближайшие лет десять. А когда начнут разваливаться союзы, государства, все почувствуют, что такое международное право и было ли оно. О каком международном праве можно говорить, когда Македония для того, чтобы войти в НАТО, поменяла название и стала Северной Македонией? Или когда министр иностранных дел Латвии снимает наш государственной флаг? Кто за это ответит? Какое международное право, когда утюжат Йемен, стреляют и бомбят в Украине? Какое международное право, когда у нас в СИЗО КГБ сидит экстремист, а от нас требуют его отпустить?
Николай Щёкин подчеркнул, что Глава государства выдержал удар, защитив страну. Но нужно действовать дальше. «Ни о каком международном праве говорить не приходится. Но при этом есть формальные вещи. Существует Организация Объединенных Наций. Есть повестка дня. И по всем дипломатическим каналам мы должны постоянно напоминать (где-то – в жесткой форме, где-то – в более мягкой, гибкой) о том, что у нас тоже есть свои национальные интересы, и доводить это до любого посла и любого лидера государства. Нам пора уже громко заявлять о своих интересах и о том, что мы делаем. В противном случае нас просто сомнут – и мы станем политическими бандерлогами, как страны Прибалтики, Украина и Польша», – резюмировал кандидат философских наук.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Щёкин: золотой век международного права закончился
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