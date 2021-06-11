Щёкин: золотой век международного права закончился

, – заявил гость студии.Николай Щёкин подчеркнул, что Глава государства выдержал удар, защитив страну. Но нужно действовать дальше., – резюмировал кандидат философских наук.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.