Щёкин: Запад будет делать все возможное, чтобы дискредитировать конституционный референдум в Беларуси и не дать ему состояться

указал Николай Щёкин.Эксперт добавил:Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что в оппозиционных изданиях уже начинают раскачивать ситуацию на эту тему.согласился с журналистом гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.