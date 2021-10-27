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  2. Щёкин: Запад будет делать все возможное, чтобы дискредитировать конституционный референдум в Беларуси и не дать ему состояться

Щёкин: Запад будет делать все возможное, чтобы дискредитировать конституционный референдум в Беларуси и не дать ему состояться

Таким мнением заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– [Страны Запада] будут делать все возможное, чтобы не просто скомпрометировать, дискредитировать конституционный референдум, а не дать ему состояться. Для поляков и литовцев это главная задача, потому что референдум –как бастион, после которого у этих стран уже не будет никакой возможности относительно шантажа, давления на Президента и на нашу страну, – указал Николай Щёкин.

Эксперт добавил:

– Мы все должны четко понимать, что даже после проведения референдума никто его не признает на Западе. К этому надо спокойно относиться: вообще-то мы Конституцию для себя делаем. Не надо ждать от [стран Запада] какой-то похвалы. Мало того, что они не признают референдум, можем поспорить, наверное, через неделю-две после него на нас еще и санкции наложат за якобы ущемление неких демократических прав. 

Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что в оппозиционных изданиях уже начинают раскачивать ситуацию на эту тему.

– Вы совершенно правы, – согласился с журналистом гость программы. – Целые организации готовятся разворачивать новые платформы [для дискредитации голосования на референдуме]. Это говорит о том, что нам сейчас надо усилить идеологическую работу, информационное сопровождение подготовки референдума и обсуждения Конституции. Не зря на прошлой неделе Глава государства собирал спецслужбы во Дворце Независимости – нам сейчас предстоит, как сказал Президент, пройти важное испытание, надо выстоять. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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