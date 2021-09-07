Щёкин: всем странам мира придется налаживать отношения с талибами

По словам эксперта, сегодня талибы уже не те, что были в 80-е годы прошлого столетия. Они стали более образованными, а также начали понимать многие вещи. И хотя их религия не изменилась, талибов можно легко обучить. А то, что не было последний год террористических актов, говорит только о том, что НАТО и США им просто платили.– отметил Николай Щёкин.Политолог уточнил, что Китай в настоящий момент уже подписал договор с афганскими талибами.– обратил внимание эксперт.