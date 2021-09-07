Щёкин: всем странам мира придется налаживать отношения с талибами

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.
По словам эксперта, сегодня талибы уже не те, что были в 80-е годы прошлого столетия. Они стали более образованными, а также начали понимать многие вещи. И хотя их религия не изменилась, талибов можно легко обучить. А то, что не было последний год террористических актов, говорит только о том, что НАТО и США им просто платили.
– Они хорошо обучаемые. Та политическая часть, которая была в Турции и Катаре десятилетиями, формировала новую политическую элиту. И как раз эта политическая элита сейчас приходит к власти. Им надо выстраивать систему госуправления, и они это делают. Поэтому хочу сказать, что всем странам мира придется налаживать отношения с талибами, – отметил Николай Щёкин.
Политолог уточнил, что Китай в настоящий момент уже подписал договор с афганскими талибами.
– А ведь что такое Афганистан? Сегодня правильно было сказано, что это вторая страна в мире по залежам лития, – обратил внимание эксперт.