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  2. Щёкин: всем странам мира придется налаживать отношения с талибами

Щёкин: всем странам мира придется налаживать отношения с талибами

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин.


По словам эксперта, сегодня талибы уже не те, что были в 80-е годы прошлого столетия. Они стали более образованными, а также начали понимать многие вещи. И хотя их религия не изменилась, талибов можно легко обучить. А то, что не было последний год террористических актов, говорит только о том, что НАТО и США им просто платили.

– Они хорошо обучаемые. Та политическая часть, которая была в Турции и Катаре десятилетиями, формировала новую политическую элиту. И как раз эта политическая элита сейчас приходит к власти. Им надо выстраивать систему госуправления, и они это делают. Поэтому хочу сказать, что всем странам мира придется налаживать отношения с талибами, – отметил Николай Щёкин.

Политолог уточнил, что Китай в настоящий момент уже подписал договор с афганскими талибами.

– А ведь что такое Афганистан? Сегодня правильно было сказано, что это вторая страна в мире по залежам лития, – обратил внимание эксперт.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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