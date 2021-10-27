Щёкин: во главе Европы стоят непрофессиональные, но амбициозные политики с комплексом неполноценности

Таким мнением заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире программы обсуждали пятый пакет санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении нашей страны. Как отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет, ограничительные меры будут направлены на тех лиц, которые якобы организовывают миграцию в Европейский союз. «Если хотите направить санкции на тех, кто это делает, мне кажется, ввести их нужно в отношении себя», – поделился мнением журналист.
– Это двойные стандарты. Лицемерие, надменность, чванство… Они [политики Запада] нас за людей не считают, – сказал Николай Щёкин. – Сейчас во главе Европы стоят люди непрофессиональные, неподготовленные, пустые, но очень амбициозные и с комплексом неполноценности.
Эксперт отметил, что введение Европой новых санкций в отношении Беларуси сподвигнет нашу страну «более тесно сотрудничать с Россией и другими странами, прежде всего восточными». Кроме того, по словам спикера, необходимо обратить больше внимания на внутренние ресурсы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.