Щёкин: учения «Запад-2021» – это моральный щит для белорусского народа

Такую точку зрения в программе «Будни» на «Альфа Радио» высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси, кандидат философских наук Николай Щёкин.
– Учения очень нужны для того, чтобы армии двух стран отработали навыки совместных действий, а еще это сигнал для наших ближайших соседей Литвы и Польши, – подчеркнул гость студии. – Они, как правильно сказал Президент, спровоцировали миграционный кризис. Более того, Польша на этом не остановилась и уже использует армейские службы для подвоза мигрантов и выталкивания их на нашу территорию. Если бы это было лет 50–60 назад, то, наверное, это привело бы к войне. Учения должны показать так называемым демократическим партнерам, что им следует притормозить, одуматься и все-таки посмотреть на то, что у нас свои принципы, интересы, и мы готовы себя защищать. Это, кстати, было сказано в том числе на «Большом разговоре». А все их нервные потуги относительно того, что мы сотрудничаем с Россией… Во-первых, они сами создали для нас такие условия, что мы стали взаимодействовать еще более тесно. Во-вторых, у кого нам еще искать помощи? В-третьих, к сожалению, наши прибалтийские «друзья» и поляки не остановятся и будут продолжать политику изматывания на границе с очередными провокациями.
По словам Николая Щёкина, предстоящие учения важны и с той точки зрения, что белорусский народ получит очередное подтверждение своей защищенности. «Учения «Запад-2021» – это моральный, нравственный, психологический щит для белорусского народа. Белорусские граждане должны быть уверены в стабильности и мире. Президент гарантировал этот мир. И мы идем законным путем. У нас есть Союзное государство, подписаны договоры. И мы имеем законное право проводить на своей территории любые учения, которые никак не нарушают баланс в Европе», – резюмировал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.