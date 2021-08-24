Щёкин: учения «Запад-2021» – это моральный щит для белорусского народа

, – подчеркнул гость студии.По словам Николая Щёкина, предстоящие учения важны и с той точки зрения, что белорусский народ получит очередное подтверждение своей защищенности., – резюмировал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.