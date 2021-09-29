Щёкин: убийство сотрудника КГБ – нравственный и психологический шок для всего белорусского народа

Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук, считает убийство сотрудника КГБ нравственным и психологическим шоком для всего белорусского народа:





– Оппозиция пробила моральное дно. Это убийство патриота, гражданина Синеокой, сына своей Родины. Трудно сдержаться. Ублюдочная политика коллективного Запада, моральное уродство беглых и тех, кто их финансирует, против какой мрази выступил белорусский народ и от чего нас защитил Президент. Не должно быть никакой пощады. Земля у них должна гореть под ногами. Выжигать каленым железом всех негодяев, судить публично «животных». Не могу сдержать слезы.

– Кому и какие еще нужны аргументы и доказательства преступной сущности беглых и тех, кто горлапанят за демократические ценности? – задает риторический вопрос Николай Щёкин.

– Нам объявили террористическую войну. Ответ должен быть беспощадный. Искать их нужно в любой точке мира, и никаких послаблений террористам не должно быть. Светлая память офицеру госбезопасности, низкий поклон родителям и близким за героя. Простите нас, что не уберегли, – поделился мнением сотрудник Академии наук.

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