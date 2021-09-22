Щёкин: только в союзе с Россией Беларусь может устоять, сохранить свою суверенность и независимость

Говоря о белорусско-российском взаимодействии на геополитической арене, эксперт заявил:Щёкин отметил, что в белорусском взаимодействии с Россией важна и близость народов.заключил он.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.