Щёкин: только в союзе с Россией Беларусь может устоять, сохранить свою суверенность и независимость

Такую мысль заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Говоря о белорусско-российском взаимодействии на геополитической арене, эксперт заявил:
– Я считаю, что много лет назад Александр Лукашенко выбрал правильную стратегию: он уже тогда понял, наверное, интуитивно, что будет раздрай в мире, особенно в Европе, и нам надо не то чтобы к кому-то примкнуть, но быть рядом в блоке с кем-то. В данном случае единственный союзник у нас – это Россия. Наконец-то и они поняли, что мы им необходимы.
Щёкин отметил, что в белорусском взаимодействии с Россией важна и близость народов.
– Только в союзе с Россией мы можем устоять, сохранить свою суверенность и независимость, – заключил он.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.