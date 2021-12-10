Щёкин: «Саммит за демократию» под эгидой США начнет отсчет новой холодной войны в мире

Об этом политолог Николай Щёкин сказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Президент США Джозеф Байден в четверг открыл «Саммит за демократию». В нем участвуют лидеры более ста стран. Россию, Китай, Турцию не пригласили.
– Не пригласили всех тех, кто проявляет самостоятельность, показывает суверенность. В саммите участвуют представители 110 стран. Будем откровенны, [ход встрече задают в основном] англосаксы: Великобритания, США, Австралия. Все остальные – зависящие от них страны, – заявил Николай Щёкин.
Политолог подчеркнул, что у саммита могут быть опасные последствия. К примеру, непонятно, какие на нем будут приняты документы, так как мероприятие проходит в закрытом режиме. Также, по мнению эксперта, «опасная вещь, с которой мы столкнемся после этого саммита, попытка [Запада] подменить международные организации собой. Таким образом, сейчас формируется жесткий двуполярный мир».
Николай Щёкин добавил:
– Мы должны понимать, что «Саммит за демократию» начнет отсчет новой холодной войны в мире. Формируется идеологическая парадигма, программа противостояния [Запада] независимым суверенным странам. И мы – Беларусь и Союзное государство – будем в список первыми включены в качестве врагов [Запада]. Поэтому ближайшие месяц-два нам, особенно перед референдумом по Конституции, придется держать оборону в буквальном смысле.
Спикер полагает, что при этом необходимо не только обороняться, но и «действовать наступательно во всех отношениях». В качестве примера противостояния коллективному Западу гость «Будней» привел работу белорусских журналистов, которые уже больше месяца освещают тему кризиса с беженцами на границе нашей страны с Польшей: «В отношении миграционного кризиса наши журналисты обошли западноевропейских, сыграли просто великолепно. Работали наступательно! Почему [страны Запада] ввели санкции против наших журналистов? Это бессилие».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.