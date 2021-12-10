Щёкин: «Саммит за демократию» под эгидой США начнет отсчет новой холодной войны в мире

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Президент США Джозеф Байден в четверг открыл «Саммит за демократию». В нем участвуют лидеры более ста стран. Россию, Китай, Турцию не пригласили.заявил Николай Щёкин.Политолог подчеркнул, что у саммита могут быть опасные последствия. К примеру, непонятно, какие на нем будут приняты документы, так как мероприятие проходит в закрытом режиме. Также, по мнению эксперта,Николай Щёкин добавил:Спикер полагает, что при этом необходимо не только обороняться, но и «действовать наступательно во всех отношениях». В качестве примера противостояния коллективному Западу гость «Будней» привел работу белорусских журналистов, которые уже больше месяца освещают тему кризиса с беженцами на границе нашей страны с Польшей:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.