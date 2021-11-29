Щёкин: разрушительная повестка Запада оказалась затратной и тупиковой

, – подчеркнул эксперт.По словам Николая Щёкина, уверенность Президента в разрешении миграционного кризиса вселила в беженцев надежду., – отметил аналитик. –Николай Щёкин уверен, что польское руководство выбрало единственную для себя реальную возможность создать провокацию с применением военной силы., – сказал он. –