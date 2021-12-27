Щёкин: Президент запустил полномасштабный механизм преобразования страны

Для всех тех, кто ставил под сомнение слова Главы государства о конституционной реформе и модернизации белорусской государственности, пришли не лучшие времена. Александр Лукашенко вновь не только отвел нашу страну от пропасти, но и инициировал стратегический формат ее будущего. Такое мнение высказал порталу sb.by заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин, комментируя обнародованный сегодня для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Александр Лукашенко сдержал свое слово и сделал своеобразный подарок к Новому году белорусскому народу и в целом Беларуси. Вынесение на всенародное обсуждение проекта Конституции стало холодным душем для всего «змагарского кола» и коллективного Запада. Таким образом Президент запустил полномасштабный механизм преобразования страны. Для всех тех, кто ставил под сомнение слова Главы государства о конституционной реформе и модернизации белорусской государственности, пришли не лучшие времена. Будем откровенны, Александр Лукашенко вновь не только отвел нашу страну от пропасти, но и инициировал стратегический формат ее будущего.

Сегодня главное –сохранить страну, ее управляемость и безопасность. Как гражданин, прошу всех обратить внимание на прописанные в проекте многочисленные социальные гарантии для людей, а также выстроенную систему безопасности. Качество жизни не ухудшится. Более того, в проекте Основного Закона зафиксировано множество условий, при которых можно развиваться, совершенствоваться и самореализовываться.

Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию продиктовано новой реальностью и исторической необходимостью. Так, в предложенном проекте говорится, что «Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегическое направление развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие». К слову сказать, функционально предполагается, что ВНС будет назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома и обладать правом законодательной инициативы.

Сам текст проекта Конституции пропитан духом свободы и ответственности, широких гражданских прав и обязанностей. В данном контексте, на мой взгляд, в проекте практически удалось добиться выверенности баланса интересов государства и общества.

Так, Премьер-министр ежегодно должен будет информировать Всебелорусское народное собрание о выполнении программы социально-экономического развития. А с учетом того, что безопасность – основа государственности, весьма импонирует то, что в предложенном проекте уделено этому большое внимание. В частности, «запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами». В этой связи многие были озабочены вопросом, не будет ли Беларусь угрожать другим государствам. Ответ также дан: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». Статьей же 22 полностью перекрывается возможность попыток «насильственных изменений конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженного мятежа, массовых или иных беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилием со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность, жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства». Как говорится, уроки выучены на отлично. "Беглым" и предателям, пятой колонне и зарубежным демократическим преступникам и аферистам дорога в Беларусь перекрыта.

В современном мире остро стоит вопрос о сохранении исторической правды. И то, что в проекте зафиксировано, что «государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», является важной для всех нас мирной победой.

Знаковой видится и содержание 54-й статьи: «Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа является долгом каждого гражданина Республики Беларусь».

На современное поколение белорусов ложится особая и неповторимая ответственность – за будущее. Поэтому, вчитываясь в проект Конституции, можно увидеть, что он основан на категориях будущего. Каждодневная кропотливая работа над проектом в рамках рабочей группы и Конституционной комиссии принесла ощутимые результаты. Но сейчас начинается не менее значимая и ответственная работа каждого гражданина: думать, анализировать, сопоставлять с мыслями о будущем. В этом и состоит свобода и право выбора.