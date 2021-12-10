Щёкин: Президент в интервью раскрывает методику госпереворотов и показывает, как их можно сдержать

Сегодняшний эфир программы начался с обсуждения главной новости 9 декабря: Президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с журналистом турецкого телеканала, таким образом продолжив серию интервью зарубежным СМИ. Подробности диалога читайте здесь. Ведущий «Будней» Вадим Шепет задал Николаю Щёкину вопрос: «Почему сейчас Глава государства четко, планомерно, активно, ярко, эмоционально продолжает давать такие интервью?»
– Президент применил такую методику с тем, дабы весь мир услышал и увидел, что действительно происходит в Беларуси, – сказал Николай Щёкин: – Заметьте, он дал интервью турецкому телеканалу. Что было в Турции несколько лет назад? Попытка государственного переворота. Я думаю, нашим турецким друзьям [в этой связи происходящее в Беларуси] очень близко. Они понимают проблему, прочувствовали это на своей шкуре. Президент раскрывает процесс, методику госпереворотов, "цветных революций" и показывает в реальности, как можно их сдержать.
Политолог добавил:
– Заметьте, все, что говорит Президент, сбывается. Помните, в августе прошлого года он сказал, что мы будем переживать очень тяжелые времена? Это сейчас и происходит. Каждая неделя преподносит нам какой-то «сюрприз»: то труп на границе, то санкционная политика [Запада]…
Вадим Шепет подчеркнул, что в интервью Глава государства раскрыл, с кем именно связаны глубинные причины давления на нашу страну. Белорусский лидер отметил: «Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с Соединенными Штатами Америки. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию».
– Президент первым в мире стал говорить о том, что причиной практически всех раздоров в мире являются США, их лицемерие и двойные стандарты, – заявил Николай Щёкин. – Александр Лукашенко один из немногих сказал: выборы в Америке были сфальсифицированы. Ведь 70 миллионов населения США считают, что это была фальсификация, они не признали итоги выборов. О чем это говорит? О том, что Америка не имеет никакого ни морального, ни законного права кого-то учить.
По мнению гостя программы, «Польша, Литва, Латвия, Украина, Эстония – это все инструменты [для США], механизмы, используя которые можно на кого-то давить. Они, кстати, сами не понимают, что попали в такие политические вожжи, что камня на камне не останется, если что-то произойдет. И Америка – мы это уже увидели – ни за кого не заступится».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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