Щёкин: Президент в интервью CNN еще раз дал понять, что суверенитет, независимость и национальные интересы — неприкасаемые святыни для белорусского народа





— Открытость, диалогичность, искренность, информативность были отличительной чертой интервью. Президент детально и в то же время комплексно раскрыл основные вопросы, волнующие его и белорусский народ.

Более того, добавил эксперт, Глава государства обратился ко всему Западу, в очередной раз продемонстрировав нацеленность на конструктивность и на взаимодействие с оппонентами:

— Главное, Александр Лукашенко всему миру еще раз дал понять, что суверенность и независимость, национальные интересы и историческая свобода в своем целеполагании и устремлении неприкасаемые святыни для белорусского народа. Интервью телеканалу CNN — это еще и сигнал западноевропейской общественности и их гражданам о необходимости одуматься и остановить свои зарвавшиеся политические элиты в их воинствующем безрассудстве по отношению к остальным странам. Президент также предостерег всех без исключения о том, что не позволит из страны делать изгоя и только народ белорусский может выбирать свой путь развития, а мир и безопасность - основополагающие принципы развития нации и государства.