Щёкин: Президент не раз подчеркивал, что каждый рожденный в Беларуси ребенок – основа нашей государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для него каждый ребенок Беларуси, как и каждая мать, – это основа не просто генофонда республики, а нашей государственности. Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин напомнил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Николай Щёкин. Архивное фото
Программу начали с обзора последних важных событий ушедшего 2021 года. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил: «Не могу не попросить прокомментировать предновогодний рабочий день Президента. Глава государства 31 декабря посетил Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Почему было выбрано именно такое место?»
Николай Щёкин обратил внимание: «В Беларуси уже все, наверное, привыкли к тому, что Президент и в выходные, и в праздничные, и в предпраздничные дни работает. По большому счету, у него нет выходных».
Приезд белорусского лидера в РНПЦ «Мать и дитя» 31 декабря спикер назвал «глубоко символичным»:
– «Мать и дитя» – это лучший РНПЦ на постсоветском пространстве. Что касается выживаемости младенцев, у нас лучшие показатели в мире. Технологии высокого уровня – это было заложено десятилетия назад именно Главой государства, который открывал этот центр. Глубоко символично, что [перед Новым годом] Президент приехал именно туда, где рождается жизнь.
Гость программы напомнил:
– Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для него каждый ребенок Беларуси, как и каждая мать, – это основа не просто генофонда республики, а нашей государственности. Поэтому Президент всегда уделял большое внимание всему, что касается рождения детей, их поддержки потом. Ведь недаром же у нас столько социальных программ сделано именно под рождение и потом воспитание детей.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.