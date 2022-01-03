Щёкин: Президент не раз подчеркивал, что каждый рожденный в Беларуси ребенок – основа нашей государственности

Николай Щёкин. Архивное фото

Программу начали с обзора последних важных событий ушедшего 2021 года. Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил:Николай Щёкин обратил внимание:Приезд белорусского лидера в РНПЦ «Мать и дитя» 31 декабря спикер назвал «глубоко символичным»:Гость программы напомнил:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.