Щёкин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды

, – убежден аналитик.По его словам, разброд и шатание в Европе, мафиозность мышления чиновников, преступные действия НАТО, возрождение расизма и сегрегации, а также нацизма свидетельствуют о неизбежной эволюции в сторону вырождения западной цивилизации., – отметил Николай Щёкин.По его мнению, подтверждение генсеком ООН того, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев, говорит, что правда на нашей стороне.- сказал эксперт.Он уверен, что сейчас выход из кризиса с беженцами может заключаться только в компромиссном нахождении ситуативных решений.– рассуждает Николай Щёкин.