Щёкин: польское руководство стало токсичным как для всего мира, так и для своего гражданского общества

Такое мнение выразил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
Архивное фото
– Польское руководство стало токсичным по отношению ко всему миру, прежде всего – к Беларуси. И для своего гражданского общества, – заявил специалист.
Щёкин считает, что европейцы сами находятся в безвыходной ситуации.
– Появляются факты о том, что со стороны Польши в отношении беженцев уже полетели светошумовые гранаты, подогнали водометы – и людей на холоде уже поливают водой. Польское руководство все-таки рискнуло и перешло красную черту, после которой обратного хода для них уже нет. Это уже становится проблемой не только Европейского союза, но и Союзного государства, и непосредственно Беларуси. То, как обращаются с беженцами, это дикость. Ни одна страна в мире еще так не обходилась с беженцами, как на сегодня себя ведет польское руководство, – подчеркнул он.
Щёкин также добавил: всевозможные международные права и договоренности нарушены даже внутри ЕС. Польское руководство, как сказал он, обесценило все нравственные и моральные критерии относительно людей.