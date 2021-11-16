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  2. Щёкин: польское руководство стало токсичным как для всего мира, так и для своего гражданского общества

Щёкин: польское руководство стало токсичным как для всего мира, так и для своего гражданского общества

Такое мнение выразил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.

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 Польское руководство стало токсичным по отношению ко всему миру, прежде всего – к Беларуси. И для своего гражданского общества, – заявил специалист. 

Щёкин считает, что европейцы сами находятся в безвыходной ситуации. 

– Появляются факты о том, что со стороны Польши в отношении беженцев уже полетели светошумовые гранаты, подогнали водометы – и людей на холоде уже поливают водой. Польское руководство все-таки рискнуло и перешло красную черту, после которой обратного хода для них уже нет. Это уже становится проблемой не только Европейского союза, но и Союзного государства, и непосредственно Беларуси. То, как обращаются с беженцами, это дикость. Ни одна страна в мире еще так не обходилась с беженцами, как на сегодня себя ведет польское руководство, – подчеркнул он. 

Щёкин также добавил: всевозможные международные права и договоренности нарушены даже внутри ЕС. Польское руководство, как сказал он, обесценило все нравственные и моральные критерии относительно людей. 
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