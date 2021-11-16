Щёкин: польское руководство стало токсичным как для всего мира, так и для своего гражданского общества

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– заявил специалист.Щёкин считает, что европейцы сами находятся в безвыходной ситуации.– подчеркнул он.Щёкин также добавил: всевозможные международные права и договоренности нарушены даже внутри ЕС. Польское руководство, как сказал он, обесценило все нравственные и моральные критерии относительно людей.