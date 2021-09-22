Щёкин: польское руководство делает все возможное, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт

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В Госпогранкомитете сообщили, что 21 сентября белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, «несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата». Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. В нашей стране мужчине оказали медицинскую помощь, он госпитализирован. Ведущий «Будней» Вадим Шепет попросил гостя программы прокомментировать этот инцидент.– сказал Николай Щёкин.Он добавил:– недоумевал Вадим Шепет.К слову, телеканал ОНТ сообщал, что сотни активистов 20 сентября провели акцию в Варшаве против действий пограничников.– обратил внимание Николай Щёкин. –уверен собеседник. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.