Щёкин: польское руководство делает все возможное, чтобы спровоцировать Беларусь и создать региональный конфликт

В Госпогранкомитете сообщили, что 21 сентября белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе, в то время как на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим. По данным ГПК, польские медики обследовали гражданина Ирака за день до этого. Однако, «несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата». Как уточнили в Госпогранкомитете, в дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью. В нашей стране мужчине оказали медицинскую помощь, он госпитализирован. Ведущий «Будней» Вадим Шепет попросил гостя программы прокомментировать этот инцидент.
– Гестаповские методы, которыми стали пользоваться Польша и Литва, характеризуют всю политику Европейского союза. Это чистый нацизм: есть концлагерь «Польша», есть «Литва». И когда туда люди попадают по тем или иным причинам, они на этих людях проводят эксперимент (психологический прежде всего), а потом выбрасывают их к нам, – сказал Николай Щёкин.
Он добавил:
– Это долгоиграющая политика не просто по подрыву безопасности Беларуси. Она нацелена на провокации. Посмотрите, что делается. Польша объявляет на границе с Беларусью чрезвычайное положение. На эту территорию заходит батальон НАТО, который теперь выполняет функции чуть ли не погранвойск, что запрещено законодательством любой страны. Они подвозят или привозят этих беженцев и в буквальном смысле выталкивают их на нашу территорию…
– С точки зрения человечности что должно быть в голове, чтобы вытолкать человека, которого еще не вылечили, на границу и бросить умирать? – недоумевал Вадим Шепет.
– Не надо говорить о человечности, ее там никогда не было. Это польское руководство, преступная власть, которая делает все возможное, чтобы и нас спровоцировать, и создать региональный конфликт.
– Так они [польские власти] же создают конфликты у себя! Жители Польши тоже говорят о положении на границе, они недовольны…
К слову, телеканал ОНТ сообщал, что сотни активистов 20 сентября провели акцию в Варшаве против действий пограничников.
– Так для чего это ЧП еще вводилось? Не только для того, чтобы продвинуть структуру НАТО, но прежде всего чтобы заткнуть рот своему гражданскому обществу и не допустить до этих фактов. Посмотрите, в Польше начинают выступать люди, они видят правду! – обратил внимание Николай Щёкин. – Прогноз у меня неутешительный. Мы уже видели несколько трупов [на границе], их число будет увеличиваться.
– В ООН призвали расследовать случаи смерти беженцев на белорусско-польской границе. Но, как мне кажется, это робкие отписки…
– Какой вопрос, связанный с конфликтом, решила ООН за последние лет тридцать? Хоть один был? Нет. И не решит, – уверен собеседник. – Польша, как и Прибалтика, подчиняется только Вашингтону. Она играет определенную роль «поджигателя» в Евразии, чтобы расколоть ее пополам. А мы как раз оказались на границе. У [Польши] не получился блицкриг в нашей стране, не вышел государственный переворот, ничего не получилось сделать с белорусским народом, а тут еще и отпраздновали День народного единства… Что им остается? Только провокации и всевозможные ухищрения, которые будут связаны с жертвами. То, что сегодня произошло на границе, подтверждает политику Польши.
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