Щёкин: Польша на границе выступает в своей традиционной роли профессионального провокатора

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– считает Николай Щёкин. –Эксперт констатировал, что, к сожалению, лидеры старой Европы пока не в состоянии осознать, какую необратимую угрозу несут им Польша и ее гипертрофированные цели и самомнение.– подчеркнул аналитик.По его словам, бессилие и апатия международных организаций и гражданских инициатив свидетельствуют о спланированной акции в отношении Беларуси, где беженцы выступают в качестве живой мишени.– сказал Николай Щёкин.Николай Щекин убежден, что состоявшийся разговор Владимира Макея и Жозепа Борреля несет определенную надежду на разрешение конфликта.– резюмировал Николай Щёкин.