Щёкин: Польша и Литва становятся не просто токсичными для всего Запада, но и крайне опасными

Посещая Гродненскую область, Александр Лукашенко обратил внимание всех на сложную обстановку, складывающуюся на границе с Беларусью. Обеспокоенность Президента относительно реальной возможности «развязать войнушку» небеспочвенна.

Сегодня по всему периметру Союзного государства военно-тактическая ситуация практически достигла точки кипения. Западные рубежи оказались под прицелом НАТО. Более того, вопреки всем договоренностям и соглашениям коллективный Запад продолжает не просто усиливать военную группировку на границах с Беларусью, но и продвигать и закреплять военно-разведывательную инфраструктуру с базированием группировок со стратегическим оружием. Создается непростая и весьма опасная ситуация в контексте геополитического кризиса. НАТО, как и чиновники Брюсселя, преднамеренно разрывают все отношения с Россией и нашей страной, формируя нетерпимую политическую обстановку.

Идет развертывание дивизии и 1-го танкового батальона 10-й бронекавалерийской бригады (г. Свентошов, Западная Польша) на границу с Беларусью. Танковый батальон (58 танков), имеющий на вооружении танки «Леопард-2А4», будет размещен в городе Бяла-Подляска в 46 км от белорусского Бреста. В целом военная группировка на границе составит около 10 тысяч солдат, не считая пограничников. Идет процесс полномасштабного завертывания военного плацдарма у границ Беларуси. Это может свидетельствовать только об одном – подготовка к крупномасштабной военной операции, подлинная цель которой в ближайшем будущем нам станет ясна.

Польша и Литва, выполняя указания Вашингтона, становятся не просто токсичными для всего Запада, но и крайне опасными в своей воинствующей деятельности.

Миграционный кризис с убийствами беженцев, расположением на территориях Польши и Литвы тайных тюрем США и химических (бактериологических) лабораторий, энергетический и пандемический кризисы, столкновение с гражданским обществом ярко свидетельствуют о том, что Польша и Литва взяли курс на военный конфликт с вовлечением вооруженных сил НАТО. Преступные режимы Дуды-Моровецкого и Науседы затеяли геополитическую игру с целью нанесения ощутимого материального удара по Союзному государству и расшатывания ситуации внутри Беларуси. Применяя при этом методы подрывной деятельности, информационной войны, экономического шантажа и санкционного давления. И это при том, что Washington Post утверждает: в США признали провал санкционной политики.

В любом случае польское и литовское руководство своими главными задачами считает срыв референдума и развязывание гражданской войны на территории Беларуси.

К слову, одной из задач является смена повестки дня в своих странах, то есть проблемы энергетического и социально-экономического характера перевести в плоскость борьбы с врагами и мигрантами. В данном контексте слова белорусского Президента о необходимости именно сейчас выстоять носят сакральный характер.

Николай ЩЁКИН, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук