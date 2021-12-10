Щёкин: от санкций страдают прежде всего те, кто их объявляет

Таким мнением политолог Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Заметьте, что делается: Европа вводит санкции в отношении нас с Россией. РФ, как и мы, не объявляет ограничительные меры, мы просто отвечаем [Западу], причем симметрично. Но при этом прежде всего страдают те, кто объявляет санкции, и те, кто между, кто хочет служить двум богам, как Украина, – подчеркнул Николай Щёкин.
К слову, тема санкций Запада в отношении Беларуси поднималась в интервью Александра Лукашенко турецкому телеканалу. Президент отметил: «Идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью по этим направлениям. Это выражается в давлении через СМИ, по линии дипломатической, политической. Сейчас перешли к жестокому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы».
Комментируя тему интервью Главы государства, гость «Будней» сказал:
– Президент себя проявил как национальный лидер, знающий свою страну детально. И вот очень важный момент – ведь не просто так у него берут интервью. Ведь все на планете знают: это самый опытный политик в мире, он политический долгожитель, и в этом его ценность. Помните, как он говорил, что если раскроет некоторые тайны общения с тем же Саддамом Хусейном, то кое-что в мире перевернется? Он носитель огромных знаний. В том числе – по Америке, по Европе.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.