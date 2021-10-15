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  2. Щёкин об отношении к мигрантам в Польше: пришло время инициировать судебную инстанцию, чтобы процессуально запускать уголовные дела относительно руководителей таких стран

Щёкин об отношении к мигрантам в Польше: пришло время инициировать судебную инстанцию, чтобы процессуально запускать уголовные дела относительно руководителей таких стран

Об этом сообщил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Николай Щёкин в интервью телеканалу ОНТ, комментируя закон, за который проголосовал польский парламент: документ фактически разрешает местным военным издеваться над беженцами и выталкивать их из страны.


- Это просто гестаповские методы. Замечу, что Европа молчит. Она никак не отреагировала даже на факты. Это говорит о том, что, к великому сожалению, подобное будет продолжаться может и не один десяток лет. Нам же надо отстаивать свою позицию, как и ранее, может быть даже жестче. Пришло время задуматься нашим парламентариям о том, чтобы инициировать судебную инстанцию либо Союзного государства, либо СНГ, чтобы уже процессуально запускать уголовные дела относительно руководителей таких стран, которые являются по сути преступниками, - обратил внимание Николай Щёкин.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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