Щёкин – об обращении депутатов и сенаторов к международному сообществу: мы проявили единство и монолитность нации

, – сказал гость студии.А Беларусь, как бы ни хотели обратного на Западе, выстоит. Поможет дальновидно выбранный в свое время курс на многовекторность, отметил Николай Щёкин:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.