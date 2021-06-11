Щёкин – об обращении депутатов и сенаторов к международному сообществу: мы проявили единство и монолитность нации

– Первое, что хочу отметить: Национальное собрание сработало мгновенно, за что большое спасибо председателям Совета Республики и Палаты представителей, – сказал гость студии. – Вчера мы проявили единство и монолитность нации. Никто не просил, без указок. Но все рванули с этим призывом. Второе. Хочу огорчить наше общество: этот призыв не будет услышан коллективным Западом, но это не весь мир. Третье. Цель санкций – лично Президент. Применяются методы удушения. Механизм – санкции и желание экономически подорвать нашу страну. Против нас сначала была развернута Telegram-революция, затем началась дипломатическая война, и вот сейчас идет третий этап, который включает в себя санкционную политику, приостановку культурных, спортивных связей. Нас пытаются сделать изгоем в культурном и цивилизационном плане. Это страшно, конечно. Но Запад не понимает, что, делая нас изгоем, он ставит железный занавес против себя. Та же Прибалтика, как и наша оппозиция, это чемоданы без ручки, которые никому не нужны. Давайте будем откровенны: Прибалтика жила благодаря нам. И сейчас все свои политические бонусы приобретает только на антибелорусскости. Но они зря думают, что им за это будут платить.
А Беларусь, как бы ни хотели обратного на Западе, выстоит. Поможет дальновидно выбранный в свое время курс на многовекторность, отметил Николай Щёкин: «Как правильно сказал Премьер-министр, мы сейчас можем спокойно переориентировать некоторые наши экономические направления в другое русло: на Китай, Индию и так далее. Причем все условия для этого есть. Мы же как раз и создавали ту модель-паутинку, которая с учетом всех факторов могла бы охватить все возможные экономические рычаги и механизмы. И на Востоке, и на Западе покупают нашу продукцию и будут покупать, никуда не денутся. Но обольщаться и заниматься шапкозакидательством не надо. Любые санкции, конечно, ударят, и где-то будет тяжеловато. Правительству и всему нашему обществу нужно искать варианты, пути».
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