Щёкин о жестоком обращении пограничников с мигрантами в Литве: так поступали только нацисты

Ведущий ток-шоу «Будни» Вадим Шепет напомнил историю, которой поделились нарушители из группы мигрантов, пребывавшие некоторое время в лагере для беженцев, где их заставляли давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. Иностранцы отметили, что их не кормили, били дубинками, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на теле. После допроса, как пояснили граждане, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси.Перед тем как дать оценку этим действиям литовских пограничников, Николай Щёкин отметил:– поделился мнением на обозначенную тему эксперт.Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что все годы своей независимости Республика Беларусь за свой счет останавливала поток мигрантов.– обратил внимание эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.