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Щёкин о жестоком обращении пограничников с мигрантами в Литве: так поступали только нацисты

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин прокомментировал историю о жестком обращении пограничников Литвы с мигрантами и назвал их действия нацистскими.


Ведущий ток-шоу «Будни» Вадим Шепет напомнил историю, которой поделились нарушители из группы мигрантов, пребывавшие некоторое время в лагере для беженцев, где их заставляли давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. Иностранцы отметили, что их не кормили, били дубинками, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на теле. После допроса, как пояснили граждане, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси.

Перед тем как дать оценку этим действиям литовских пограничников, Николай Щёкин отметил:


– Ложь и лицемерие коллективного Запада разрушили международные отношения и всю систему безопасности. Вчера было знаковое выступление Главы нашего государства перед дипкорпусом. Надо понимать, что подобное происходит раз в несколько лет. Дипломатический корпус и наши дипломаты – это олицетворение государственности на подходе, даже иногда в лоне врага. Вчера был открытый, принципиальный и жесткий разговор, причем не только по отношению к дипломатам. На политической шахматной доске Президент Александр Лукашенко поставил шах и мат коллективному Западу, а прежде всего – Прибалтике и Польше. Из нас хотели сделать наркотрафик, хаб по торговле оружием. Но все получилось наоборот. Президент оказался мудрее и, может, где-то даже схитрил. В этом смысле все обернулось таким образом, что Литва теперь стала поедать то, что готовила нам. Непосредственно эти случаи, которые были описаны, это шок. [Европейские политики] не будут это комментировать. На все выпады, на свои какие-то огрехи реагировать они не станут. Не ждите от них ничего. Более того, [Запад] это еще сделает поводом для третирования [Беларуси]. Поверьте, через неделю мы все увидим.


– Это нацизм, так поступали только нацисты. Мне сложно сказать, что в головах президента Литвы или министра иностранных дел этой страны, но, по-моему, правительство государства сошло с ума. Оно загнало себя в угол своей токсичной политикой по отношению к нам, – поделился мнением на обозначенную тему эксперт.

Вместе с тем Николай Щёкин отметил, что все годы своей независимости Республика Беларусь за свой счет останавливала поток мигрантов.


– Теперь-то они понимают, что мы были не просто буфером, а стеной, железным занавесом. Мы останавливали десятки и сотни тысяч [мигрантов]. Но они при этом нам даже спасибо не сказали, – обратил внимание эксперт.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.


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Фото: Михалевич Диана
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