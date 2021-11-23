Щёкин о ситуации в Польше: некий фашизм с нацистскими идеями плюс сегрегация и расизм в новой Европе

– обратил внимание эксперт.При этом, по словам Николая Щёкина, скорее всего, придет время, когда военные Польши начнут отказываться выполнять приказы своего главнокомандующего.– отметил эксперт.– констатировал Николай Щёкин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.