Щёкин о ситуации в Польше: некий фашизм с нацистскими идеями плюс сегрегация и расизм в новой Европе

Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин.
– Польское общество разделено. Есть традиционное, есть прогрессивное. Мы сейчас присутствуем при формировании польского маккартизма – того, чего в Европе никогда практически не было. Это некий фашизм с нацистскими идеями, но плюс сегрегация и расизм в новой Европе. Этот маккартизм начинает въедаться в польское общество, в том числе затрагивает армию, – обратил внимание эксперт.
При этом, по словам Николая Щёкина, скорее всего, придет время, когда военные Польши начнут отказываться выполнять приказы своего главнокомандующего.
– Неужели вы думаете, что солдаты будут выполнять преступные приказы своего главнокомандующего? Вот почему [польские] пограничники идут на связь с нашими, а дислоцированные около нашей границы военные недовольны. <...> Очень надеюсь, что военные [Польши] в какой-то степени осадят своего главнокомандующего по уставу и смогут указать правительству на то, что они неправильно делают, – отметил эксперт.
– Граждане Польши не виноваты в том, что сумасшедшие во главе. Нам придется очень тяжело выстраивать взаимоотношения с польским руководством. Оно стало токсичным, абсолютно невменяемым в плане морали и нравственности. То, что стоп-кран они [власти Польши] уже сорвали, очевидно. Сейчас идет момент, когда старой Европе приходится глотать то, что они делают. Но ведь это тоже до определенного времени, – констатировал Николай Щёкин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.