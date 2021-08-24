Щёкин о реагировании на события в Афганистане: ОДКБ должна объединить все мнения, проанализировать возможности каждой страны и выработать тактические шаги

Организация Договора о коллективной безопасности должна как можно более оперативно выработать общую позицию относительно того, что происходит после смены власти в Афганистане. Да и вообще эта организация должна вырасти и повзрослеть. Такую точку зрения в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси, кандидат философских наук Николай Щёкин, комментируя состоявшуюся накануне внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
– Первое: для ОДКБ ситуация в Афганистане – это тоже определенный экзамен, – заявил эксперт. – Второе: Александр Лукашенко – наверное, единственный Президент, который постоянно говорит о необходимости усиления Организации Договора о коллективной безопасности. И ОДКБ уже пора вырасти и повзрослеть. Вот почему вчера Глава государства выступил с очень серьезными инициативами, двумя программами, в том числе по мигрантам. Ведь Беларусь одна из первых столкнулась с агрессией: попыткой госпереворота, государственного терроризма, проблемой мигрантов. ОДКБ промолчала. И сейчас нашему Президенту приходится эти вопросы актуализировать. Наконец его услышали. Они поняли, что и им это грозит. То, что ОДКБ взяла время на то, чтобы выработать общую позицию, наверное, хорошо. Но хотелось бы, чтобы это произошло намного быстрее, потому что у нашего порога все это происходит. Без коллективного противостояния, выработки стратегии, что делать дальше, ничего не получится. ОДКБ как военно-политическая организация должна определиться в своих позициях и в позициях всех входящих в нее стран. Объединить все мнения, проанализировать возможности каждой страны и выработать тактические шаги.
Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук надеется на скорое принятие конкретных решений. Но при этом Николай Щёкин посетовал на то, что в ряде стран СНГ не до конца понимают, к чему могут привести события в Афганистане.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.