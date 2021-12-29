Щёкин о проекте обновленной Конституции: поставлен железный занавес вмешательству во внутренние дела Беларуси

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин.
– Обращаю внимание на 70-ю статью [обновленной Конституции]: запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных законом. То есть поставлен железный занавес вмешательству во внутренние дела Республики Беларусь. А оно начинается именно с выборов, когда мало того что пропихивают каких-то иллюзорных кандидатов, еще и влияют на мнение граждан посредством коррупционных схем, –обратил внимание Николай Щёкин.
По словам эксперта, ничего подобного в Конституции, например, США нет. Там используются несколько другие формулировки.
– Если это будет принято, а я знаю, что многие граждане поддерживают 70-ю статью, мы себя обезопасим на многие годы и сможем провести по всем принципам демократии свободный референдум и последующие выборы Главы государства, – резюмировал Николай Щёкин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.