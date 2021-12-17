Щёкин о масштабном соцопросе: белорусы в полной мере осознают историческую роль Президента

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– отметил эксперт.По его словам, аргументированно и ответственно придерживаться иной точки зрения – приемлемая гражданская позиция.– считает Николай Щёкин.Он уверен: сейчас белорусское общество меняется в лучшую сторону, но преданность интересам государства должна стать аксиомой для всех желающих жить в нашей стране.– подчеркнул Николай Щёкин.По мнению аналитика, масштабное социсследование Института социологии НАН и Аналитического центра EcooM показало, что осознание гражданами возможности потери мира и страны обусловило единение вокруг Президента с целью отстоять Беларусь, сохранить мир и безопасность для будущих поколений.подытожил Николай Щёкин.