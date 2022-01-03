Щёкин – о конституционном референдуме: мы переходим к этапу укрепления белорусской государственности

Тему конституционного референдума, важности изменений и дополнений, которые внесены в проект Основного Закона нашей страны, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Николай Щёкин. Архивное фото
– За 26 лет та белорусская модель, которая была выработана, себя оправдала. Она ответила на все вызовы. Эти 26 лет были заделом, [нацеленным на] создание белорусской модели развития. Теперь мы переходим ко второму этапу – укреплению белорусской государственности. А укрепление состоит в чем? Оно должно быть в таких сферах, как безопасность, социальные гарантии, эффективная система государственного управления, кадровой политики, историческая память. И что для меня как для гражданина, для эксперта самое важное – мы вводим в Конституцию двустороннее движение в смысле ответственности. Теперь и гражданин ответственен за духовное наследие, и государство. И гражданин ответственен за свое здоровье, и государство, – отметил Николай Щёкин.
По словам эксперта, если граждане проголосуют за внесение изменений и дополнений в Основной Закон, «это будет первой и единственной Конституцией в мире, которая будет принята в таком формате – после всенародного обсуждения в течение более чем полугода. Это будет образец, лекало для всех стран».
Гость программы добавил, что проект Конституции «на 10 лет опережает наше время». В новой редакции документ «включает в себя все демократические ценности, постулаты, принципы общественного договора государства и граждан, которые только можно представить в современном мире».
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.