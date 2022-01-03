Щёкин – о конституционном референдуме: мы переходим к этапу укрепления белорусской государственности

Николай Щёкин. Архивное фото

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– отметил Николай Щёкин.По словам эксперта, если граждане проголосуют за внесение изменений и дополнений в Основной Закон,Гость программы добавил, что проект Конституции «на 10 лет опережает наше время». В новой редакции документТок-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.