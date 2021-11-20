Щёкин: Наталья Эйсмонт развенчала все домыслы и лживые интерпретации авантюристов на Западе и в России

Сегодняшнюю трансляцию стрима «Главный. Тур» LIVE и участие в ней пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт оперативно прокомментировал порталу sb.by белорусский аналитик, заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щёкин.

Эксперт отметил:

- Уже несколько недель Беларусь живет в состоянии небывалой по душевному накалу темы миграционного кризиса. Поэтому вполне естественно, что самая обсуждаемая тема в стране - страдания мигрантов, детей и женщин. 20 ноября в стриме Игоря Тура мы в очередной раз услышали подтверждение головокружительной дикости происходящей на польской границе. Реальные людские драмы: когда часть семей уже находятся в Германии, а братья, сестры, родители, которые были приглашены немецким правительством, стали заложниками руководителей Польши.

Николай Щёкин отметил, что, пожалуй, впервые белорусское общество контекстуально столкнулось с реальной гуманитарной катастрофой. Поэтому все конкретные поручения и решения Александра Лукашенко человекоориентированы и реализуются в русле минимизации проблем от недопущения антисанитарный условия и до сохранения жизни людям, которые стремятся попасть в старую Европу:

- Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт раскрыла многие вещи, которые уже невозможно двойственно истолковывать. Ежедневная работа Главы государства - своего рода отчет национального лидера перед белорусским обществом. Наталья Эйсмонт для всего белорусского народа пояснила основные текущие вопросы, по которым работает Глава государства: пандемия, санкции, уборочная кампания, миграционный кризис. При этом пресс-секретарь развенчала все домыслы и лживые интерпретации беглых и некоторых политических авантюристов-либералов на Западе и в России.

Говоря о недавних телефонных разговорах Президента Беларуси и канцлера ФРГ, о которых также шла речь в стриме Игоря Тура, Николай Щёкин прокомментировал слова пресс-секретаря Президента на этот счет:

- Была подтверждена позиция, что Президент не нуждается в каком-то признании. Наталья подтвердила, что состоялся обычный нормальный разговор в рабочем режиме. Главная цель - решить кризис. После телефонных звонков мы действительно увидели разброд и шатание, и, как правильно отметила Наталья Эйсмонт, «водометы и химикаты - демократию во всей красе». Очевидна блокировка некоторыми политическими силами решения проблемы. Эйсмонт подчеркнула, что Польша однозначно играет на обострение, и находится в поиске поводов для этого. Цель польского руководства - показать себя защитником ЕС и получить дотации себе от Старой Европы. Пресс-секретарь напомнила историю прихода к власти Дуды и о расколе польского общества. Думаю, многие согласятся, что заверения Натальи Эйсмонт относительно, того, что «ни шанса, ни повода развязать третью мировую войну никто не даст» успокоят белорусское общество.

Более того, в очередной раз утвердительные слова, прозвучавшие от Натальи Эйсмонт - «Мы никогда не отказывались и не откажемся от диалога. Глава государства готов говорить с любым человеком, но не с предателем» - демонстрирует открытость власти и нацеленность на диалог со всеми, кто этого хочет.