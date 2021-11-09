Щёкин: на сегодняшний день кризисная ситуация с мигрантами приобрела очень острую фазу

Таким мнением поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щёкин в эфире телеканала ОНТ:
– К сожалению, польское руководство решило разыграть свою политическую карту. С одной стороны, Польша себя мнит новым надзирателем с подачи Вашингтона в Европе, а с другой стороны, не оставила в мыслях идеи все-таки прибрать к рукам Беларусь. Надо признать, что на сегодняшний день кризисная ситуация с мигрантами приобрела уже очень острую фазу. Факты простые: на границе с нами 10 тысяч военнослужащих Польши и НАТО, 2 тысячи польских полицейских, почти 2 тысячи человек из территориальной обороны и около 2 тысяч ЧВК (частная военная компания. – Прим. ред.), причем которую контролирует НАТО. Также около границы тяжелая бронетехника. Все это не для мигрантов и не во имя мигрантов. Как правильно сказал Президент, коллективный Запад превратился в мафиозную структуру по торговле мигрантами и их транспортировке, – сказал эксперт.
Николай Щёкин отметил, что Польша на этом не остановится:
– У нее сейчас есть два варианта: либо она продолжает ту же политику и теряет свою государственность, как и Литва, и Европа рассыпается, либо они останавливаются, отводят свои войска и пускают мигрантов в Германию через свою территорию.