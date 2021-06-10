Щёкин: мы являемся свидетелями разворачивания третьего этапа гибридной войны против Беларуси

Сегодня мы являемся свидетелями разворачивания третьего этапа гибридной войны против нас, так называемого «гуманитарного». Об этом заявил порталу sb.by кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щёкин.
Ученый напоминает, что в поствыборный период белорусский народ отстоял свою независимость, суверенность и государственность:
– Инициативой Главы государства по комплексному совершенствованию законодательства в области СМИ, системы безопасности, а также модернизации Конституции создали условия для формирования гражданской ответственности. Все попытки дестабилизировать ситуацию в стране изнутри и провокационные действия коллективного Запада (государственный терроризм, дипломатическая война, перекрытие границ) не привели к желаемому для них результату. Сегодня мы являемся свидетелями разворачивания третьего этапа гибридной войны против нас, так называемого «гуманитарного» (первый этап – телеграмм-революция, второй – дипломатическое давление).
Николай Щёкин пояснил, что с подачи спецслужб и политических элит западных стран, речь прежде всего о Польше, Литве и США, против Беларуси раскручивается санкционный механизм:
– Будем откровенны: страну решили удушить не только экономически, но и сделать ее изгоем в цивилизационно-культурном плане. Беглые уголовники на деньги американских грантов ездят по Европе и вымаливают на коленях санкции для родной страны, для родных людей – отцов, матерей, братьев, сестер и детей. Более низкого и подлого поведения невозможно себе представить даже в страшном сне. Такое отношение к Родине сродни отношению коллаборантов и нацистской Германии к жителям Хатыни.
Поэтому заведующий отделом Института социологии НАН подчеркивает:
– Считаю в этой связи необходимым всему белорусском народу выступить единым фронтом против, с одной стороны, грубого вмешательства во внутренние дела коллективного Запада, с другой стороны, Национальному собранию, Верховному Суду Беларуси дать правовую и морально-нравственную оценку не просто предательству как социальному феномену, а действиям конкретных лиц – за экстремизм, подстрекательство и террористическую деятельность, проводимую в отношении нашей Родины. Мы понимаем, что главной целью для них является Президент, но одновременно и вся страна, и каждый из нас.
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Щёкин: мы являемся свидетелями разворачивания третьего этапа гибридной войны против Беларуси
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