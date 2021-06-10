Щёкин: мы являемся свидетелями разворачивания третьего этапа гибридной войны против Беларуси

Ученый напоминает, что в поствыборный период белорусский народ отстоял свою независимость, суверенность и государственность:Николай Щёкин пояснил, что с подачи спецслужб и политических элит западных стран, речь прежде всего о Польше, Литве и США, против Беларуси раскручивается санкционный механизм:Поэтому заведующий отделом Института социологии НАН подчеркивает: